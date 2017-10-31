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Çorum'da polisten domuz operasyonu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da aç kalan domuz sürücü şehre indi

31 Ekim 2017 16:22

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da aç kalan domuz sürücü şehre indi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri domuzlarla karşılaşınca ateş açtı. Domuzlar ormanlık araziye kaçtı. Polisler elektrik direğine çıkarak domuzları aradı.
Olay dün gece yarısı Çorum Emniyet Müdürlüğü binasına 300 metre mesafede bulunan bağ evleri mevkiinde meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 155’i arayarak domuz ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, ihbar doğrultusunda bölgede domuz aramaya başladı. Bir süre bölgede çalışma yapan ekipler, domuz sürüsü ile karşılaştı. Polislerden birisi ateş etti. Silah sesi sonrası domuzlar sağa sola kaçıştı. Ekipler, bölgede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren arama sonrası domuzlara rastlanmadı.
Elektrik direklerine çıkarak domuz arayan polisler, herhangi bir iz bulamadı.
Bağ evlerinde yaşayanlar domuzların sürü halinde gezdiklerini hatta bahçelere kadar girip yiyecek aradığını çevreye de zarar verdiğini belirtti. Bir bölge sakini, \"Domuzlar bu bölgeyi mesken tutmuş durumdalar korkuyoruz. Yetkililer acil çözüm bulsunlar. Domuzlar bu bölgede yaşayan insanlara da zarar verebilirler\" dedi.

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