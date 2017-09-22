Çorum'da leblebi ikramlı trafik uygulaması

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kuralları konusunda bilgilendirilen sürücü ve yolculara leblebi ikramında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri tarafından sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve konuya ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla uygulama yapıldı. Çorum-Samsun Karayolu Bölge trafik noktasında gerçekleştirilen uygulamaya ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli katıldı. Başkanlar trafik ekiplerince durdurulan sürücülere Çorum\'u tanıtan broşür ve leblebi ikramında bulunup kurallara uyulması yönünde bilgiler verdi.



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