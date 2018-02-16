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Çorum'da kuş gribi şüphesi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’un Alaca ilçesinde, kuş gribi şüphesiyle çok sayıda kanatlı hayvan toplandı

16 Şubat 2018 15:08

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’un Alaca ilçesinde, kuş gribi şüphesiyle çok sayıda kanatlı hayvan toplandı. 
Alaca\'nın bazı mahallelerinde, kanatlı hayvanların telef olması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Özel kıyafetlerini giyip, kanatlı hayvanların telef olduğu mahallelerde geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, bölgedeki canlı kanatlı hayvanları topladı. Çuvallara konulan kanatlı hayvanlardan alınan örnekler, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

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