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Çorum'da işçi servisi otomobille çarpıştı; 12 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

16 Nisan 2016 10:15

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini gece vardiyasına götüren Yaşar Akça yönetimindeki 19 S 0069 plakalı midibüs, İnönü Caddesi'ndeki kavşakta Vedat Kaya'nın kullandığı 19 AE 733 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, kazada, sürücüler ile midibüsteki Salim Özçetin (29), Yasin Sarıkoçaklar (26), Tuğrul Öztürk (27), Çelebi Güvelek (28), Hüseyin Özarslan (33), Emre Çağdaş (24), İsmail Kaypak (37), Alper Özkaya (32), Salih Yıldırım (36) ve Cemil Kundoğdu (28) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OSB'deki bir seramik fabrikasında çalıştığı öğrenilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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