Çorum'da genç kadına tecavüz tuzağı

Çorum’da 25 yaşındaki S.K.'ya tecavüz ettiği ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 9 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde M.Ç. (20), eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi ve psikolojik tedavi gören S.K.'yı evlenme vaadiyle kandırıp cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra da kadını başka erkeklerle ilişkiye zorladı. Genç kadının durumu ailesine anlatması üzerine ortaya çıkan olayda M.Ç. ile birlikte Y.I. (19), R.P. (44), B.A. (24), M.K. (27), V.A. (20), C.U. (20), S.E. (27), H.H.T. (25), D.Y. (45), S.E. (31), Y.E. (27), E.K. (23), Ş.Ş. (23) ve E.C. (23) dün gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, M.Ç. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen S.K. ``Benim psikoljik sorunlarım var ve tedavi görüyorum. Bu nedenle neyin ne olduğunu tam anlayamıyorum. Bir simitçide M.Ç. ile tanıştım. Bana `senden çok hoşlandım, seninle evlenmek istiyorum' dedi. Ben de ona inandım. Benimle evleneceğini düşünerek kendi rızamla ilişkiye girdim. Daha sonra M.Ç. beni istemediğim insanlarla para karşılığı ilişkiye zorladı'' dedi.



Otobüs şoförü ve muavini tutuklandı



Başından geçen bir başka olayı da anlatan S.K. çocuklarının Ankara'da bulunduğunu ve onları görmeye gitmek için otobüse bindiğini belirterek şöyle konuştu:



``Otobüste muavin S.E. ile tanıştım. Beni otobüsün arka koltuğuna götürdü. Burada beni ellemeye başlayıp, `Seni hostes yapalım. Bizimle Fethiye'ye gel' dedi. Ben de inanıp kabul ettim ve Fethiye'ye gittik. Burada bir evde kaldık. Hem S.E. ile hem de otobüs şoförü R.P. ile ilişkiye girdim. Daha sonra Çorum'a döndüğümüzde eve gitmek istedim. Beni otobüsten indirmeyip Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir yere götürdüler. Burada da benimle zorla ilişkiye girdiler.''



Zanlılar ise iddiaları kabul etmedi. Bugün adliyeye sevk edilen 15 kişiden M.Ç., R.P., S.E., Y.E., S.E. ve M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





