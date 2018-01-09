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Çorum'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 8'i gözaltına alındı

09 Ocak 2018 15:29

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 8\'i gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan çeşitli sendika ile derneklere üye olduğu belirtilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı materyallere el konuldu. Operasyonlarda 8 kişi, gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı belirtildi.

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