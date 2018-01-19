Çorum'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Zaman gazetesinin kapatılmasını protesto etmek için 2014 yılında Çorum Adliyesi önünde yapılan eylemlere katılan ve yürütülen soruşturmalarda örgüt ile iltisaklı oldukları hususunda başkaca deliller de elde edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine 3 gün yapılan operasyonda 24\'ü yakalandı. 3 kişinin ise arandığı belirtildi. Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki sorgusunun ise sürdürğü belirtildi.