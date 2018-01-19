T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

19 Ocak 2018 15:40

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Zaman gazetesinin kapatılmasını protesto etmek için 2014 yılında Çorum Adliyesi önünde yapılan eylemlere katılan ve yürütülen soruşturmalarda örgüt ile iltisaklı oldukları hususunda başkaca deliller de elde edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerine 3 gün yapılan operasyonda 24\'ü yakalandı. 3 kişinin ise arandığı belirtildi. Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki sorgusunun ise sürdürğü belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fetullahçı TerörDevlet Yapılanmasına FETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıncaFETÖPDYZamanAdliyesiGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24