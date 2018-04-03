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Çorum'da fabrikada yangın

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yumurta kolisi üreten fabrikada çıkan yangın, çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürüldü

03 Nisan 2018 14:21

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da yumurta kolisi üreten fabrikada çıkan yangın, çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürüldü.
Yumurta kolisi üretimi yapılan bir fabrikada sabaha doğru yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Gece vardiyasında çalışan işçiler durumu itfaiye ekiplerine birdirerek yardım istedi. Alevlere Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü\'ne ait sulama araçları ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait itfaiye araçları müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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