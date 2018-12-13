Çorum'da eğitime kar engeli

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime de 1 gün ara verildi.

Çorum\'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışında kent merkezi, beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma meydana gelirken, sürücüler, zor anlar yaşadı. Çorum- Samsun yolunda kayan araçlar nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Yollarda ise tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yapıldı. Kar yağışı nedeniyle ekiplerin, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır\" denildi.



FOTOĞRAFLI