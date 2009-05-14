T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çorum'da cinsel istismar skandalı

Çorum'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.

14 Mayıs 2009 03:00

Çorum'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir ihbar üzerine Erkan G'yi (31) Kale Mahallesindeki evinde gözaltına aldı.

Erkan G'nin imam nikahlıyla birlikte yaşadığı Döne D'nin (27) kızı T.D'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24