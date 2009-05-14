Çorum'da cinsel istismar skandalı

Çorum'da 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir ihbar üzerine Erkan G'yi (31) Kale Mahallesindeki evinde gözaltına aldı.



Erkan G'nin imam nikahlıyla birlikte yaşadığı Döne D'nin (27) kızı T.D'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (AA)

