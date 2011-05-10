-ÇORUM'DA BİR TERÖRİST TESLİM OLDU ÇORUM (A.A) - 10.05.2011 - Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir terörist silahıyla birlikte teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Karadeniz yapılanmasında yer alan, Batman nüfusuna kayıtlı Celal B. (25), Mecitözü'nde yakınlarındaki bir tarlada çalışan köylülerin yanına giderek pişman olduğunu söyledi. Köylüler tarafından silahı ve teçhizatıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim edilen Celal B, terör örgütü PKK'nın Karadeniz yapılanmasında yer aldığını ve bir süre önce Kastamonu'da polis aracına saldırı düzenleyen grupla birlikte hareket ettiğini itiraf etti. Polis aracına yönelik saldırıdan 5 gün önce söz konusu gruptan ayrıldığını öne süren Celal B, bugüne kadar Karadeniz bölgesinde çeşitli eylemlere katıldığını söyledi. Mecitözü Jandarma Komutanlığında sorgusu devam eden Celal B'nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.