Çorum'da aç kalan domuzlar şehre indi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayınca kent merkezine inen domuzları, bir sürücü cep telefoyla görüntüledi.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, Çorum\'da kent merkezine inerek yiyecek aradı. Çimento Kavşağı yakınlarında otomobili ile hareket halinde olan bir sürücü, bir anda yola çıkan 12 yaban domuzunu görünce şaşırdı. Aracını yavaşlatan sürücü, yaban domuzlarını cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Yoldan geçerek boş araziye doğru ilerleyen yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu.



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