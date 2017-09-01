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Çorum'da 34 acemi kasap kendini yaraladı

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da kurban keserken kendilerini yaralayan 34 acemi kasap hastanelere başvurdu

01 Eylül 2017 17:43

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da kurban keserken kendilerini yaralayan 34 acemi kasap hastanelere başvurdu.
Çorum\'da bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar ise hastanelere koştu. Kentte kurban keserken yaralanan 34 kişi acil servislere başvurdu. Vatandaşların bir kısmı kendileri bıçakla yaralarken bazıları ise kesmeye çalıştıkları kurbanların boynuz darbeleriyle yaralandı. Osmancık İlçesi\'nde kurban keserken bıçakla kendini ağır yaralayan iki kişi İlçe Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. 

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