Çorum'a 5 yeni cezaevi yapılacak

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kente 2\'si yüksek güvenlikli olmak üzere 5 yeni cezaevi yapılacağını soyledi.

Adalet Bakanlığı tarafından Çorum\'da, 2\'si yüksek güvenlikli olmak üzere 5 yeni cezaevi inşa edilecek. Mevcut cezaevinin bitişiğindeki bin 112 dönümlük hazine arazisi üzerine yapılacak cezaevlerinin tamamlanmasıyla mevcut cezaevinin bulunduğu bölge, yerleşke haline gelecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da talimatlarıyla başlatılan çalışmalar, kısa sürede tamamlandı. Mevcut cezaevinin yanındaki bin 112 dönümlük hazine arazisinin tahsisi gerçekleştirilirken, Çorum Belediyesi tarafından da gerekli imar düzenlemesi kısa sürede yapıldı. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar yoğun olarak devam ederken, yeni cezaevlerinin yapımına 2018 yılı içerisinde başlanacağı belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Organize Sanayi Bölgesinin arkasında bulunan Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nun fiziki yetersizliği bulunduğunu söyledi. Konunun gündeme geldiği dönemde Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın destekleri ve talimatıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yurdagül, “Yeni cezaevlerinin 2\'si yüksek güvenlikli, 2\'si L tipi, 1\'i de açık cezaevi olarak yapılacak. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı\'nın bu konudaki çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Belediyede imar düzenlemesini tamamladı. Gelecek yıl içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak\" dedi.



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