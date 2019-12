Çorum yaylaları doğa turizmine aday

Çorum’da bulunan yaylalar, ormanlar, dereler ve daha birçok kendine özgü doğal yapı otantik özellikleriyle keşfedilmeyi beklerken, Çorum valiliği bu doğal güzellikleri tanıtmak için kolları sıvadı. İlde bulunan yaylaları Türk turizmine kazandırmayı hedefleyen Çorum Valisi Mustafa Toprak, birkaç noktada birden çalışmalar başlatırken yaylaların kısa sürede turizme açılacağını söyledi.



Kargı, Bayat, Osmancık ve İskilip ilçelerinde güzel yaylalar olduğunu belirten Vali Mustafa Toprak, Kargı Abdullah yaylasında otel ve spor tesisleri yapılacağını, Osmancık ve Kargı’nın diğer yaylalarında ise kamp ve çadır turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Çorum kısa bir süre sonra, tarihi ve kültürel turizmin yanı sıra doğa turizmi ile de kendinden söz ettirilen bir il haline gelecektir” diyen Toprak, Çorum’da bulunan doğal göletlerin de, çevrelerinde düzenlemeler yapılarak, turizme kazandırılacağını ifade etti.



Osmancık’ın Karalargüney köyü sınırları içerisinde bulunan Gölbel yaylasının, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri beklediğini anlatan Vali Toprak, 150 metre derinliğe sahip olduğu belirtilen göletin görüntüsüyle tıpkı Trabzon’daki Uzungöl’ü andırdığını söyledi. Toprak, Gölbel göletinin muhteşem manzarası ve temiz havasıyla adeta bir doğa harikası olduğunu ve buranın en kısa sürede turizme kazandırılacağını kaydetti.



Gölünyazı ve Gölbel göletinde aynalı sazan, sazan, ördek, karabatak gibi çok çeşitli kuş türlerinin bulunduğunu ve bu göletlerin yayla turizmine kazandırılması gerektiğini ifade eden Vali Mustafa Toprak, insanların artık güneş-kum-deniz turizminden sıkıldığını savundu.

Geyik, karaca, sansar, tilki ve kurt gibi birçok farklı türü bünyesinde barındıran Abdullah yaylası ile tıpkı İsviçre Alpleri’ndeki göletleri andıran Gölbel’in yayla turizmi açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten vali, bu konuda valilik olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.



Çorum'un doğal zenginlikleri



Çorum’daki Çatak Tabiat Parkı, il merkezine 22 kilometre uzaklıkta. Ulaşımı en kolay olan bu mesire yeri, günübirlik piknik yapmaya uygun olarak düzenlenmiş durumda. Çatak Tabiat Parkı’nın orman alanı, ağırlıklı olarak karaçam ağaçlarından oluşmakta.



Kargı (Eğinönü) Yaylası, Kargı ilçesinin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede yer alıyor. Çorum’a 140 kilometre Kargı’ya 26 kilometre uzaklıkta olan Kargı yaylası bölgede birbirine bağlantılı şekilde bulunan Aksu, Karandu, Göl, Örencik, Karaboya ve Gökçedoğan yaylaları ile bir grup oluşturmakta. Bu yaylalarda, yöresel yayla mimarisine uygun yayla evleri geleneği halen devam etmekte olup bölgede Aksu ve Gökçedoğan göletleri bulunuyor.



Abdullah yaylası, Kargı ilçesinde, ilin en yüksek noktası olan 2 bin 500 râkımlı Kös Dağı üzerinde yer almaktadır. Çorum’a uzaklığı 114 kilometre olan Abdullah Yaylası, İstanbul-Osmancık-Samsun karayoluna 12 kilometre mesafede. Bin 450 metre rakıma sahip yayla bozulmamış doğası, sarıçam, karaçam ve diğer kendine özgü bitki örtüsü ile kamp kurmak ve piknik yapmak için uygun yaylalar. Yaylada şu an 22 yataklı bir konaklama ünitesi ve lokanta bulunmakta.



Bayat, Kunduzlu ve Kuşçaçimeni yaylaları, Bayat ilçesi sınırları içerisinde, ilçenin kuzeyindeki dağlık Karatepe mevkiinde yer alıyor. İl merkezine 100 kilometre ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta. Yöre halkı yayla geleneğini bu yaylalarda sürdürmektedir. Zengin bitki örtüsü olan bu yaylalarda sarıçam, karaçam ve köknar ormanları ağırlıkta. Bu yaylalar, bol su kaynakları ve bozulmamış doğal yapısı ile yayla turizmine elverişli alanların başında.



Karaca Yaylası, Osmancık ilçesine bağlı Başpınar beldesinde bulunmakta. Çorum-Osmancık yoluna 20 kilometre, Çorum’a 50 kilometre mesafede. Bölgeye İstanbul-Samsun karayolu ve Ankara-Çorum-Osmancık karayolundan ulaşmak mümkündür.



İncesu kanyonu, Ortaköy ilçesinin İncesu köyü sınırları içinde. Tek giriş-çıkışı bulunan kanyon 12.5 kilometre uzunluğunda. Genişliği 40-60 metre arasında değişen kanyonun her iki yamacı sarp kayalık olup burada yer yer ormanlık alanlara rastlanıyor. Kanyon, mevsimine göre rafting ve trekking sporları için uygun özelliklere sahip.