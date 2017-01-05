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Yaşam

Çorum Valisi: Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceğiz

“Çünkü, meralarımız çok verimli…”

05 Ocak 2017 01:58

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi’nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Vali Kılıç, "Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceğiz" dedi.

Vali Kılıç, hayvan üreticilerine destek amacıyla küçükbaş hayvanlar için alınan küpe parasının artık alınmayacağını, İl Özel İdaresi’nin bu masrafları karşılayacağını açıkladı. 

Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceklerini söyleyen Vali Necmeddin Kılıç, "Çorum’da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan’dan çoban ithal edeceğiz. Çünkü, meralarımız çok verimli. Sorun burada hayvanları meraya götürüp otlatacak çobanın olmaması, bu sorunu da ortak bir çalışma ile gidereceğiz. Küçükbaş hayvan neslini verimli nesillerle değiştireceğiz" dedi.

 

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