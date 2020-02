Çorum Valiliği açıkladı; mezarlıkta ağlayan genç kız bulundu

Çorum'da kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında ağlayan genç kız bulundu. Valilikten yapılan açıklamada söz konusu kişi ile ilgili idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, ortadan kayboldu.

Genç kızı yakalamak için polis ağaçların tepelerinde bile arama yaptı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı. Genç kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi. İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.

"İdari veya adli işlem yapılmadı"

Öte yandan, Çorum Valiliğinden, söz konusu genç kızın bulunmasıyla ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, bazı haberlerde, "Çorum'da mezarlıkta ağlayan kızın bulunduğu, hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği" iddiasına yer verildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Günün akşam saatlerinde herhangi bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."