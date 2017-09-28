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Çorum Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Küçük Sanayi Sitesi'nde oto boyama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü

28 Eylül 2017 15:02

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Küçük Sanayi Sitesi\'nde oto boyama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Çorum Çepni Mahallesi Üçüncü Çelik sokakta bulunan Küçük Sanayi Sitesi\'ndeki bir oto boyama atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerlerinin birbirine yakın olması nedeniyle sanayi esnafı da dışarı çıktı. Yangının diğer işyerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Güçlükle kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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