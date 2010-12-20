Çorum Belediyesi'nden içki satana ceza gibi zam!

T24 - Tatil günleri çalışma harçlarına zam yapan Çorum Belediyesi içki ruhsatı olan yerlere yüzde 128, diğerlerine yüzde 10 artırdı.





Çorum Belediyesi işyerlerinin tatil günleri çalışma harçlarına 2011 yılı için zam yaptı. Yeni tarifeye göre içki satan işyerlerinin harcına yüzde 128 zam yapılırken diğer işyerleri harçları sadece yüzde 10 dolayında kaldı. AKP'li 3 ve CHP’li 2 üyeden oluşan komisyonun muhtelif yerler, fırınlar, bakkallar, marketler, süper ve hipermarketler, kasaplar, kuruyemişçi ve alkollü içki satan yerlerin tatil günlerinde çalışma ruhsat harçları ele alındı. Komisyonun hazırladığı tarife, 3 Aralık 2010 tarihindeki Belediye meclisi’nde oylanarak kabul edildi.

1 Ocak 2011’den itibaren yürürlüğe girecek olan tarifeye göre, içki satan işyerleri için halen 350 lira olan tatil günleri çalışma harcı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 800 liraya çıkarıldı. Çorum’da tatil günleri işyeri çalışma ruhsatları fırınlarda 100 liradan 110 liraya, çarşı kasaplarında 200 liradan 220 liraya, mahalle kasaplarının 100 lira olan harçlarını 110 liraya, çarşıdaki bakkal ve marketlerin 150 lira olan harçları 165 liraya, mahalle bakkalı ve marketlerinin 50 lira olan harçlarını 55 liraya, alkollü içki satmayanlar diğer yerlerinin 150 lira olan harçları 165 liraya çıktı.



‘Oybirliğiyle karar verildi’

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya, harçlar konusunda Belediye Meclisi’nin yasal yetkisini kullandığını belirterek, şunları söyledi:

“Kanun, Belediye Meclisi’ne en alt ve en üst limitleri bildirmiştir. Konu, Belediye Meclisi Tarife Komisyonu’nda görüşülerek rapor haline getirilmiştir. Komisyon toplantısına Ak Partili bir üye şehir dışında olması nedeniyle katılamamıştır. Toplantı, her iki partiden ikişer üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiş olup tarife oy birliği ile komisyondan geçmiştir. Belediye Meclisi de komisyon raporuna dayanarak kanuni yetkisini kullanmıştır.”



CHP’li üye: Fark edemedik



Tarife Komisyonu’nda üye olarak görev alan CHP Belediye Meclis Grubu Başkan Vekili Sadık Örgel, harçlarla ilgili artışın kendilerine açık bir metin olarak gelmediğini, iyi niyet gösterilerek tarifeyi onayladıklarını söyledi.

Sadık Örgel, “Alkollü yerlerle alkolsüz işyerleri arasında bu kadar orantısız artış olduğunu fark edemedik. Komisyonun önünde artışlarla ilgili açık bir metin yoktu. İyi niyetli davrandık. Orantısız artış yapıldığını anlayınca iyi niyetimizin suiistimal edildiğini anladık” dedi.

