Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli ilçesi İşhan köyünde oturan Koç ailesi, ulaşımlarını Çoruh Nehri üzerine kurdukları \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferikle sağlıyor.

İşhan köyünde oturan Yusuf Koç, Çoruh Nehri\'nin diğer yakasındaki evine gidip gelmek için kullandığı patika yolun uzun olması nedeniyle tehlikeli bir çözüm yolu buldu. Koç, Çoruh Nehri\'nin bir yakasından 75 metre mesafedeki diğer yakasına \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurdu. Nehrin her iki yakası arasına gerili çelik halata bağlı makaralı kabine binen aile, karşıdan karşıya geçiyor. Karayoluna 1 kilometre mesafede araç yolu yapılmasına rağmen aile, daha kısa ulaşım yolu olduğu için teleferiğe binmekten vazgeçmiyor. Teleferik kabinine birlikte bindikleri çocuklarını karşıya geçirerek okul servisine ulaştıran aile, dönüşte yine aynı yöntemle çocuklarını eve getiriyor.

Yaşar Koç, yıllardır ulaşımlarını teleferikle sağladıklarını belirterek, \"Evimize yol yeni yapıldı. Ama orası karayoluna uzak. Biz yıllardır burayı kullanıyoruz. Hiçbir tehlikesi yok. Çocuklarımızla birlikte binerek geçiyoruz\" dedi.

Çocukları ile teleferiğe binen Elif Koç ise \"Okul servisi bu alana geliyor. Biz de teleferikle çocukları geçirip servise bindiriyoruz. Bazı zorlukları var ama çocukların okuması için bu teleferiği kullanıyoruz\" diyerek korkmadıklarını söyledi.

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