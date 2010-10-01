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Dünya

CORREA SIĞINDIĞI HASTANEDEN KURTARILDI QUİTO (A.A)

01 Ekim 2010 10:16

-CORREA SIĞINDIĞI HASTANEDEN KURTARILDI QUİTO (A.A) - 01.10.2010 - Protestocu polislerin gazlı saldırısından sonra bir hastaneye sığınan Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, askerler tarafından düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı. Görgü tanıkları ve yerel medya kuruluşları, hastaneden çıkarılan Correa'nın devlet başkanlığı sarayına gittiğini ve binanın balkonundan göründüğünü belirtti. Bölgedeki kaynaklar, günün büyük bölümünü hastanede geçiren Correa'yı binayı kuşatan isyancı polislerden kurtarmak için askerlerin operasyon düzenlediğini, onlarca askerin tüfeklerle havaya ateş açtıktan ve ses bombaları patlattıktan sonra hastaneye girdiğini söyledi.  Aynı kaynaklar, operasyon sırasında polis ve askerlerin birbirlerine ateş açtığını, askerlerden birinin yaralandığını, 

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