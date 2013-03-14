Corona virüsü yine can aldı, ölü sayısı 9'a yükseldi

2002 - 2003 yılları arasında 8 bin kişinin ölümüne neden olan SARS'ın yeni türü "Corona virüsü" can almaya devam ediyor. Son ölüm haberi; Suudi Arabistan'dan geldi.

Ölenlerin sayısı; son can kaybıyla birlikte 9'a yükseldi.

Suudi Sağlık Bakanlığı 39 yaşındaki bir erkeğin "Corona virüsü" teşhisiyle hastaneye kaldırılğını, iki gün sonra da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cnn Türk'te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şimdiye kadar toplam 15 kişide bu virüs teşhis edildi. Virüs 9 kişinin ölümüne neden oldu.

SARS'la aynı aileden olan "Corona virüsü", AKUT solunum yolu enfeksiyonu, ateş ve öksürük şeklinde kendini gösteriyor. Akciğer ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Şimdiye kadar Ortadoğu'da daha fazla rastlanan virüs, ilk olarak Ürdün'de ortaya çıktı. Suudi Arabistan'a giden İngiltere vatandaşı bir kişi ve iki aile üyesinde de virüs tespiti edildi.