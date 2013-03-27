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Sağlık

'Corona virüsü' öldürmeye devam ediyor

Alman yetkililer, virüsin bulaştığı 73 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bir kişinin tedavi için getirildiği Münih'te hayatını kaybettiğini açıkladı

27 Mart 2013 11:06

2002 - 2003 yılları arasında 8 bin kişinin ölümüne neden olan SARS'ın yeni türü "Corona virüsü" can almaya devam ediyor. En son ölüm haberi; Almanya'dan geldi. Dünya genelinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Alman yetkililer, virüsin bulaştığı 73 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bir kişinin tedavi için getirildiği Münih'te hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şimdiye kadar virüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 17'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı da 11'e çıktı.

Virüs ilk olarak geçen sene Ortadoğu'da ortaya çıktı. Hastaların pekçoğunun Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Pakistan'a gitmiş kişiler olduğu belirtildi.


İngiltere'de de aynı aileden iki kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs'ün kaynağı ve kişilerin virüsü nerden kaptığı henüz bilinmiyor. Ancak şimdiye kadar insandan insana geçmiş bir vaka ile karşılaşılmadı.

 

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