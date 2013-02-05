T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Corolla'lar yeniden Türkiye'de üretilecek

150 milyon avro yatırımla 2013'ün ikinci yarısından itibaren yeni Corolla'ların seri üretimine başlanacak. Araçların üretimleri 2006'dan beri Türkiye'de yapılmıyordu

05 Şubat 2013 14:46

Toyota Türkiye CEO'su Orhan Özer'in açıklamasına göre, Corolla'ların üretiminin yeniden başlatılması için 150 milyon Euro yatırım yapıldı. Yeni Corolla modelleri 2013'ün ikinci yarısından itibaren seri üretilmeye başlanacak.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, İşkur Sakarya İl Müdürlüğü ile 870 kişilik yeni eleman alımı konusunda işbirliği yaptıklarını aktardı.

Yeni alımlardan sonra çalışan sayısını 3 bine çıkaracaklarına işaret eden Özer, ''Corolla üretiminin başlamasıyla 2013 yılını tam kapasiteye yakın bir üretimle tamamlayacağız. 2014'ten itibaren tam kapasite üretime geçerek daha fazla model üretebilen, üretimini arttırmış, önemli sayıda istihdam sağlayan ve daha geniş pazarlara ihracat yapabilen bir şirket durumuna gelmeyi hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Özer, işe alımların başladığını belirtti. Yeni işçi sayısını Mart sonuna kadar 870'e ulaştırmayı planladıklarına dikkati çekerek, ''Sakarya'da kurulu bulunan fabrikada 150 milyon Euro yatırımla 2013'ün ikinci yarısından itibaren Corolla'nın seri üretimini gerçekleştirmeye başlayacağız. Kapasite kullanımı ve üretim hacmiyle yükselen ihracat geliri sayesinde Türkiye'nin ihracat hedefine olumlu katkıda bulunacağız'' dedi.

Toyota Corolla, 1994-2006 yılları arasında Sakarya fabrikasında üretilmişti.

ETİKETLER

toyotatürkiyeüretimfabrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24