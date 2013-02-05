Corolla'lar yeniden Türkiye'de üretilecek

Toyota Türkiye CEO'su Orhan Özer'in açıklamasına göre, Corolla'ların üretiminin yeniden başlatılması için 150 milyon Euro yatırım yapıldı. Yeni Corolla modelleri 2013'ün ikinci yarısından itibaren seri üretilmeye başlanacak.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, İşkur Sakarya İl Müdürlüğü ile 870 kişilik yeni eleman alımı konusunda işbirliği yaptıklarını aktardı.

Yeni alımlardan sonra çalışan sayısını 3 bine çıkaracaklarına işaret eden Özer, ''Corolla üretiminin başlamasıyla 2013 yılını tam kapasiteye yakın bir üretimle tamamlayacağız. 2014'ten itibaren tam kapasite üretime geçerek daha fazla model üretebilen, üretimini arttırmış, önemli sayıda istihdam sağlayan ve daha geniş pazarlara ihracat yapabilen bir şirket durumuna gelmeyi hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Özer, işe alımların başladığını belirtti. Yeni işçi sayısını Mart sonuna kadar 870'e ulaştırmayı planladıklarına dikkati çekerek, ''Sakarya'da kurulu bulunan fabrikada 150 milyon Euro yatırımla 2013'ün ikinci yarısından itibaren Corolla'nın seri üretimini gerçekleştirmeye başlayacağız. Kapasite kullanımı ve üretim hacmiyle yükselen ihracat geliri sayesinde Türkiye'nin ihracat hedefine olumlu katkıda bulunacağız'' dedi.

Toyota Corolla, 1994-2006 yılları arasında Sakarya fabrikasında üretilmişti.