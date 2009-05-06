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Kültür-Sanat

Cormac McCarty ' e Hayat Boyu Başarı Ödülü

Oscar alan 'İhtiyarlara Yer Yok' filminin yazarı Amerikalı Cormac McCarthy'e Hayat Boyu Başarı Ödülü verildi

06 Mayıs 2009 03:00

Oscar alan 'İhtiyarlara Yer Yok' filminin yazarı Amerikalı Cormac McCarthy'e Hayat Boyu Başarı Ödülü verildi

Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Cormac McCarthy, 2009 PEN/Saul Bellow Hayat Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Uluslararası PEN Yazarlar Derneği Amerika Merkezi'nden yapılan açıklamada,başta "Yol" (The Road) ve "O Güzel Atlar" (All The Pretty Horses) gibi pek çok tanınmış kitabın yazarı olan McCarthy’ye 25 bin dolarlık para ödülü verileceği belirtildi.

McCarthy, son romanı "Yol" ile 2007 yılında Pulitzer ödülünü kazanmıştı. 2005 yılından yayımlanan romanı "İhtiyarlara Yer Yok" (No Country for Old Men) 2007 yılında aynı adla sinemaya uyarlanmış ve "En İyi Film" ödülü başta olmak üzere dört dalda Oscar ödülünün sahibi olmuştu.
 
Modern eleştirmenler tarafından sık sık Herman Melville ve William Faulkner ile karşılaştırılan McCarthy’nin ilk romanı "Orchard Keeper" 1965’te yayımlandı ve ilk romanlara verilen Faulkner ödülüne layık görüldü. McCarthy’nin başlıca eserleri şunlar: Outer Dark (1968), Child of God (1974), Suttree (1979), Blood Meridian (1985), Sınır Üçlemesi: All the Pretty Horses (1992, O Güzel Atlar), The Crossing (1994), Cities of Plain (1998)

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