Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'den Emine Erdoğan'a: Biz de aileydik

T24

Çorlu’da gerçekleşen tren kazasında oğlu Arda Sel’i yitiren Mısra Öz, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a seslendi.

Emine Erdoğan’ın III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nden yaptığı “Hangi dinden, hangi kültürden olursak olalım, insanın gelişip büyüdüğü ve varlığını sürdürdüğü habitattır aile. Bu habitatın bozulması, savaşla, çatışmayla tahrip edilmesi, dünyanın ruhunu çürütüyor. Bir coğrafyada gözyaşı dökülürken, başka coğrafyalarda gülümsemek yarım kalıyor” paylaşımına cevap veren Öz, şunları söyledi:

“Bizim coğrafyamızda da bir taraf gözyaşı dökerken; diğer taraf hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor Emine Hanım. Çorlu tren faciasında, yıkılan ailelerden kimse sorumlu tutulmuyor. Kimse istifa etmiyor ya da görevden alınmıyor! Biz de aileydik!”

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde, yolcu treninin devrilmesi sonucu yaşanan kazada toplam 25 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi de yaralanmıştı. Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinin ‘sorumluların cezalandırılması ve adalet’ talepleri sürüyor.