Çorlu'daki tarlalarda kaçak yapılan baraka ve ahırlar yıkıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde imar izni olmadan tarlaya yapılan baraka ve ahırlar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çorlu Belediyesi, Havuzlar Mahallesi\'nde 651 ortaklı tarlaya bazı kişilerin imar izni olmadan kaçak baraka ve ahırlar yaptığını belirledi. Belediye, yapıların kaçak olduğunu belirterek, sahiplerine 15 gün süre vererek boşaltıp, yıkmalarını istedi. Ancak, belirtilen süre içinde 5 baraka ve ahır yıkılmadı. Bunun üzerine belediye zabıta ekipleri polis eşliğinde bölgeye gitti. Ekipler, iş makinelerini kullanarak boşaltılan baraka ve ahırları yıktı. Baraka sahiplerinden Hasan Sevinci, binaları yaparken belediyenin kendilerini uyarmadığını öne sürerek, \"2 yıl önce burayı yaptım. Belediye gelip hiç bakmadı. Burası televizyonlara ilan verilip satıldı. Ben de 140 bin lira ya aldım\" dedi. Çorlu Belediyesi\'nin imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yerlerin tarla vasfında olduğunu, bu nedenle ahır ve barakaların yıkıldığını söyledi.

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