Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde polis ekiplerince baskın yapılan bir evde 500 gram sentetik uyuşturucu \'skunk\' ve 90 gram kokain ele geçirilirken, ev sahibi N.K. gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde oturan N.K.\'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan polis ekipleri, 500 gram skunk ve 90 gram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Ev sahibi N.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.