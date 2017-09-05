T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-  TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polis ekiplerince baskın yapılan bir evde 500 gram sentetik uyuşturucu 'skunk' ve 90 gram kokain ele geçirilirken, ev sahibi N

05 Eylül 2017 21:05

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-  TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde polis ekiplerince baskın yapılan bir evde 500 gram sentetik uyuşturucu \'skunk\' ve 90 gram kokain ele geçirilirken, ev sahibi N.K. gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde oturan N.K.\'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan polis ekipleri, 500 gram skunk ve 90 gram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Ev sahibi N.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA  TEKİRDAĞEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiHıdırağa MahallesiMahkemeEv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24