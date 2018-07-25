"Çorlu'da kum ocağı için 180 bin ağaç kesilecek" iddiası

Çorlu’da kum ocağı için kapasite artış talebinde bulunan Ersay Madencilik,'in kapasite artırılırsa 102.31 hektarlık orman alanında 180 bin meşe ve fıstık çamı keseceği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın habeirne göre, firma kesilecek ağacın 5 katı ağaç dikmeyi taahhüt etti. Ancak dikilecek ağaçların aynı seviyeye gelmeleri en az 50 yıl sürecek. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu orman kıyımıdır. Çorlu’da orman talanına izin vermeyeceğiz” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un verdiği bilgiye göre, halkın görüşüne sulunan ÇED Raporu’nda 124.1 hektarlık alanda yılda 1 milyon 201 bin 216 ton kuvars kumu çıkarılması planlanıyor. Aygun, tüm çevre severleri, Ağaç severleri, çiftçileri, şehrinin ormanına sahip çıkmak isteyen Tekirdağlıları tepki vermeye çağırdı. “Ormanlarımızı korumak, Tekirdağ’a karşı ve torunlarımıza karşı boynumuzun borcudur” diyen Aygun, şöyle devam etti: “Kesilmesi planlanan 180 bin Ağaç , orman kıyımıdır, Tekirdağ’ın nefes borularının kesilmesidir, erozyona ve toprak kaybına davetiyedir, tarım arazilerinin riske bırakılmasıdır. Bu talana dur diyeceğiz, yeşilimize, ağacımıza, ormanımıza, meralarımıza, tarım arazilerine ve hayvanlarımıza sahip çıkacağız.”

Nitelikli orman

Aygun, Çorlu’ya 9 kilometre uzaklıkta olan bu alanda yapılacak çalışmaların tamamının; Trakya’nın ciğerleri nitelikli ormanlık alanda bulunduğunu vurguladı. Kesilen ağaçların yerine dikilecek ağaçların aynı seviyeye gelmesi için en az 30-50 yıla ihtiyaç olduğuna işaret eden Aygun, üstelik kesilen ağaçlarla birlikte oradaki bitki örtüsü, hayvanlar yani orman yaşamının da yok olacağını kaydetti. Aygun, “Zira bir fıstık çamının kozalak verimi 20-25 yaşında başlamakta, 60-100 yaşında en üst verime ulaşmaktadır. Bu bakımdan, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceği iddiası, yaşanacak kıyımı gideremeyeceği gibi uygulanabilir olmaktan da uzaktır” dedi.

'Arazöz ile sularız'

Maden ocağı faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak sıvı ve katı atıkların, ormana büyük zarar vereceğine, iş makineleri ve kamyonların sürekli girip çıkacağı alanda orman habitatının bozulacağına dikkat çeken Aygun, insan ve araç trafiğine yakın bu bölgede; sıcak, kuru ve rüzgârlı havalarda toz bulutu oluşacağını, ortaya çıkan tozun çevreye yayılarak ormanlık alanda bulunan hayvanların bölgeden kaçmasına neden olacağını belirtti. Tarım arazilerine de ulaşacak toz bulutunun, çiftçileri büyük zarara uğratacağını dile getiren Aygun, şöyle devam etti: “Firmanın ÇED Raporu’nda toz bulutunu önlemek için ‘iş makinesi ve kamyonların geçeceği güzergâhın arazöz ile sulanacağı’ şeklinde yapılan öneri ise uygulanabilir ve gerçekçi değildir.”