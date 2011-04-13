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Yaşam

ÇORLU'DA BİR EVDEN 4 TON ÇÖP ÇIKTI TEKİRDAĞ (A.A)

13 Nisan 2011 20:51

-ÇORLU'DA BİR EVDEN 4 TON ÇÖP ÇIKTI TEKİRDAĞ (A.A) - 13.04.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evden yaklaşık 4 ton çöp çıktı. Reşadiye Mahallesi 13. Sokakta bulanan bir evden yoğun koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye haber verdi. Eve giden zabıta ekipleri, tek katlı evin bahçesinde çok miktarda çöp ile karşılaştı. Daha sonra Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de eve çağrıldı. Temizlik ekipleri evde uzun süren çalışmalar sonucunda içeride ve bahçedeki çöpleri toplayarak belediyeye ait çöplüğe götürdü.  Çorlu Belediye yetkilileri, Adil Y.'ye ait olduğu belirtilen evden toplam 4 ton çöp çıktığını bildirdi. Ekipler, daha sonra evde gerekli temizlik ve ilaçlama çalışmalarını da yaparak ayrıldı.

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