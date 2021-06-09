Çorlu tren katliamında oğlunu yitiren Mısra Öz: Ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor

Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz facianın yaşandığı dönemde Ulaştırma Bakanı olan Ahmet Aslan'ın ardından yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da kendisini sosyal medya hesabından engellediğini duyurdu.

Mısra Öz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin tüm ulaştırma bakanları sırasıyla beni engelliyor. Bunlar da ülkenin bakanı, vekili işte. Gömün bakalım kafanıza kuma şimdilik.. Elbet yüz yüze geleceğiz!" ifadesini kullandı.