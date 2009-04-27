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Çorlu ÇYDD şubesine baskın

Ergenekon soruşturması kapsamında polis, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Çorlu şubesine baskın düzenledi.

27 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında polis, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin Çorlu şubesine baskın düzenledi.

Ergenekon soruşturması kapsamında polis, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürkçü Düşünce Derneği, Memleket Sevdalıları Derneği Çorlu şubelerine baskın düzenledi.

Tekirdağ Emniyet Müddürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan gelen takviye ekiplerle birlikte Vakıflar İşmerkezi'nde bulunan Çağdaş Yaşamı Desteklekme Derneği, Omurtak Caddesi Gürkılıç İş Merkezi'ndeki Atatürkçü Düşünce Derneği ile Doğanlar İş Merkezi'nde bulunan Memleket Sevdalıları Derneği Çorlu şubelerine saat 20.30 sıralarında eşzamanlı baskın düzenledi. Toplam 50 polisin görev aldığı baskınlarda, Ergenekon soruşturması kapsamında şubelerde arama yapıldı.

Çorlu ADD ve ÇYDD ile Tekirdağ Memleket Sevdalıları Derneği'nindeki arama çalışmaları geceyarısı tamamlandı.

Polis ekipleri, ADD Çorlu Şubesi'nde çok sayıdaki CD'ler ve yaklaşık 300 sayfalık yazılı evrak ile bilgisayar harddisklerine, Tekirdağ Memleket Sevdalıları Derneği'ndeki 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda evraka ve ÇYDD'de de bilgisayar ve üye kayıtları ile çok sayıda evrağa el koydular.

Her üç dernekte aramayı tamamlayan polis, imzaladığı tutanakların birer nüshasını dernek yöneticilerine teslim etti.  (DHA - AA)




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