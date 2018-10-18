Çörek otlu kahve ile saadet zinciri kurdular!

Toplanan para ve üye sayısı itibari ile bu zamana kadarki en büyük saadet zinciri olan Çiftlik Bank’a ilişkin soruşturma süreci devam ederken benzer bir oluşum da, çörek otlu kahve, ozonlanmış zeytinyağı ve yaşlanmaya karşı krem gibi ürünler aracılığı ile faaliyet yürütüyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, sisteme yeni üye olanların parası ile eskilerin parasının ödendiği oluşumlar listesine bu kez Nwork (Nwork International Sağ. Güz. Ve Tic. Paz. AŞ) eklendi. Siteye göre, kutusu 52 lira olan çörek otlu kahve, 86 liraya ozonlanmış zeytinyağı, 174 liraya yaşlanmaya karşı krem satışı yapılıyor.

Sisteme dahil olmak için 250 TL ile 5250 TL arasında değişen tutarlardan oluşan 5 paketten birini almak gerekiyor. Sisteme yeni üye kazandıran kişi ise 'referans bedeli' adı altında gelir elde ediyor. Örneğin, Nwork’ten 2450 TL’lik paket alınmasını sağlayan kişi 500 TL, 5250 TL’lik paket almasını sağlayan kişi ise 1050 TL alıyor. Her yeni üye, sisteme kazandırdığı yeni üyeler üzerinden de belli bir oranda kazanç elde ediyor. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç miktarı da artıyor.

Sisteme üye kazandırmak için sosyal medya platformları yanı sıra değişik illerde toplantılar da yapıldı. Nwork faaliyetlerini artırırken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da, artan şikâyetler üzerine harekete geçti. Bakanlık müfettişler, İstanbul Esenyurt’ta bulunan şirketin faaliyetlerini mercek altına aldı.

Site kapatıldı

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişler, sistemin piramit satış sistemine dayalı olduğunu; ürün satışından ziyade, yeni üyelerin sisteme dâhil edilmesi ile kazanç elde edildiğini vurgulandı. Gümrük Müfettişleri Bedirhan Bedir ve Bülent Yıldız’ın hazırladığı raporda, Tüketicinin Koruması Kanununa aykırı faaliyet yürütüldüğü öne sürülerek, Nwork isimli sitenin erişime kapatılması talep edildi. Şirket, bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapora itiraz etse de sonuç değişmedi. Nwork adı ile yayında olan site erişime kapatılmasına karşın bu kez, Nworkinternational ismi ile faaliyete devam edildi.

Nwork ile ilgili bakanlık denetimin yanı sıra, savcılıklara da çok sayıda başvurunun olduğu anlaşıldı. Nwork’ün sahibi Fatih Eke hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldı. Başvuruda bulunan kişilerden bir bölümü, hak ettikleri paranın ödenmediğini belirtirken, bir bölümü ise elden verdikleri paraların iade edilmediği iddia ediyor. F. K., savcılık ifadesinde, Eke’ye 270 bin TL verdiğini belirtirken, İ. Ü. İse, Eke’nin, kendisinden aldığı kredi kartları ile yüklü miktarda harcama yaptığını ancak borcunu ödemediğini iddia etti. İ. Ü. ile benzer durumda olan çok sayıda kişi, Eke’nin kendilerini ortak etme vaadi ile kandırdığını iddia etti.

Nwork’ün kurucusu Fatih Eke ise, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eke, amacının dünyaya çörek otunu tanıtmak olduğunu belirten Eke “Hakkımızdaki iddialar, rakip firmaların karalama ve kumpasları. Bakanlığın, hakkımızda hazırladığı rapor ise eksik denetim sonucu çıkan bir rapor. Şirket bugün denetime alınsa daha farklı bir sonuç çıkacaktır. Hakkımızda açılmış bir dava yok. Saadet zinciri değiliz. Ürün satışı yapıyoruz. Türkiye merkezimiz ama, onlarca ülkeye daha ürün gönderiyoruz. Amacımız, çörek otunu dünyaya tanıtmak” dedi. Eke, bazı kişilerin kendisine yönelik yaptıkları ‘dolandırıcılık’ sulamasının ise asılsız olduğunu belirterek “Kimseye borcum yok. Benden, alacaklarından fazla para talep ediyorlar. Bir yere kaçtığım da yok” şeklinde konuştu.