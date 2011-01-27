-CORDERY: ''KEMAL SEN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİSİN'' ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin sosyal haklar ve kadın hakları konusunda, parti programı çerçevesinde yeni bir başlangıç yapmaya kararlı olduğunu söyledi. PES Genel Sekreteri Philip Cordery de, ''Kemal, siz parti liderliğine yeni başladınız ancak birçok şey değişti. Seçimler yaklaştı, liderliğiniz altındaki partide gerçekleştirdiğiniz değişim, bize, partiyi olduğu kadar ülkeyi değiştireceğiniz konusunda umut verdi'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP ile Avrupa Sosyalist Partisi'nin (PES) işbirliğiyle, CHP genel merkezinde düzenlenen, ''Sendikal ve Sosyal Haklar'' seminerinin açılışındaki konuşmasına, PES üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek başladı. Kılıçdaroğlu, PES ile CHP'nin böyle bir seminer çerçevesinde bir araya gelmesini ve görüş paylaşmalarını çok önemsediklerini bildirdi. CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Kurultay sonrasında yeni bir kadro ortaya koyan CHP, demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını, laikliği, hukukun üstünlüğünü, toplumun kalkınmasını ve refahını, sosyal adaleti, kadın-erkek eşitliğini ve evrensel uygarlık değerlerini kendisine temel ilke olarak kabul etmiştir'' dedi. Kılıçdaroğlu, bu değerlerden hareketle diğer ülkelerle ilişkilerde, eşitlik, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı, içişlerine karışmama ilkeleri temelinde şekillenen bir işbirliği içerisinde bulunmayı ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümlenmesini hedeflediklerini bildirdi. Partilerinin evrensel barış ve insan hakları odaklı, çok yönlü ve yaygın uluslararası ilişkiler kurmanın yararına inandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bu bağlamda CHP ve PES, Sosyalist Enternasyonal gibi saygın kurumlarla ve benzer çizgideki siyasi partilerle ilişkilerini sosyal demokrat anlayış doğrultusunda yürütmektedir. CHP, bölgemizde ve dünyamızda barışın sağlanmasında sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın yaygınlaştırılmasında katkı vermeye her zaman hazırdır. CHP, Türkiye'nin AB hukukunu, müktesebatını samimiyetle benimsemektedir. Partimiz dünya barışını korumanın önde gelen koşulunun ülkeler arısındaki ekonomik uçurumların kapatılması olduğuna inanmaktadır. BM'nin dünyada yeni ve hakça bir ekonomik düzen kurulmasına yönelik etkin çalışmalarda bulunması gerektiğini savunmaktadır. Bu yönde yapılacak yeni uluslararası girişim ve düzenlemeleri de desteklemektedir.'' Kılıçdaroğlu, CHP'nin nükleer ve kimyasal silahların yayılmasının önlenmesini, kitle imha silahlarından arınmış küresel güvenlik konseptinin egemen kılınmasını, bütün uluslararası platformlarda savunduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, seminerde ele alacakları, basın özgürlüğü, sendikal haklar, sosyal haklar ve kadın hakları konularının, parti programında öncelikle değer verdikleri konular arasında yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''PES üyeleri ile bu konular hakkında karşılıklı dayanışma içerisinde olmamızın, taraflara sağlayacağı yararlar çok açıktır. Bugün Türkiye'de özellikle basın özgürlüğü ve sendikal haklar konusundaki gelişmeler partimizin, programı ve beklentisi doğrultusunda değildir. Bu durum bizi endişeye sevk etmekte. Bu konuda PES ile dayanışma içerisinde olmaya son derece önem veriyoruz. CHP programında işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadelede önce insan duyarlılığı içerisinde, sosyal refah devletini kurmayı amaçlamakta ve çaba harcamaktayız. Sağlık, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği, sosyal adalet, dengeli kalkınma, yoksulluğun yok edilmesi herkesi kapsayan sosyal güvenlik ve vatandaşlık hakkı ilkeleri de CHP'nin temel politikalarından bazılarıdır. Bu bağlamda partimiz, seminerin gündeminde olan sosyal haklar ve kadın hakları konularında parti programı çerçevesinde yepyeni bir başlangıç yapmaya kararlıdır. Dolayısıyla seminerde yapılacak katkılar bize ilham verecek ve güç kaynağımız olacaktır...'' -PES GENEL SEKRETERİ CORDERY- PES Genel Sekreteri Philip Cordery de Ankara'da olmaktan CHP'yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Cordery, 2011'in Türkiye için kritik öneme sahip bir seçim yılı olacağını belirtti. Cordery, 2011 seçimlerinde CHP'nin iktidara gelebileceğini ifade ederek, ''Kemal, siz parti liderliğine yeni başladınız ancak birçok şey değişti. Seçimler yaklaştı, liderliğiniz altındaki partide gerçekleştirdiğiniz değişim, bize, partiyi olduğu kadar ülkeyi değiştireceğiniz konusunda umut verdi'' dedi. Avrupalı sosyalistlerin, Türkiye'nin ''normal koşullarla'' AB üyeliğinden yana olduklarını, CHP ve PES'in vizyon ve kararlılığıyla bu sürece katkıda bulunacağını belirten Cordery, bugünkü seminerin Türkiye'nin ihtiyacı olduğu reformlar açısından çok önemli olduğunu söyledi. CHP ile insanların çıkarına dayalı bir işbirliği oluşturmak istediklerini vurgulayan Cordery, AB'nin de dayanışmaya daha fazla vurgu yapması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin reformlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Cordery, ''Hükümet reform konusunda belki biraz yavaş. Türkiye'nin daha fazla demokrasiye ihtiyacı var...'' dedi. Türkiye'nin ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve insan hakları konusunda da reformlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Cordery, ''Kürt sorununu demokratik çerçevede çözmek zorundayız. Ziyaretimizde Kürt kardeşlerimizle buluşmak ve sorunu tartışmak üzere Diyarbakır'a da gideceğiz'' ifadelerini kullandı. Cordery, genel seçimlerinde CHP'ye başarılar dilerken, Kılıçdaroğlu'na ''Kemal, sen Türkiye'nin geleceğisin. Bunun için cesaretin ve liderliğin var. 2011'de yapılacak seçimleri kazanmanı ve yeri her zaman Avrupa'da olan yeni Türkiye'nin yolunu açmanı umut ediyorum'' diye seslendi. Konuşmaların ardından seminer basına kapalı olarak devam etti. Seminerde, ''Sendikal haklar ve basın özgürlüğü'' ile ''Sosyal haklar ve kadın hakları'' başlıklarının ele alınacağı iki ayrı program düzenleneceği bildirildi.