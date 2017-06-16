Corbyn: Yangın mağdurları zenginlerin evlerine yerleştirilsin

İngiltere’de en az 65 kişinin hayatını kaybettiği yangın karşısındaki öfke dinmiyor. Binada gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı araştırılırken, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’den dikkat çekici bir çıkış geldi. Corbyn, yangından kurtulanların, ülkenin en zengin semti ve binanın bulunduğu mahalleye komşu olan Güney Kensington’daki boş evlere yerleştirilmesini istedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Corbyn, yangın nedeniyle acil toplanan parlamentoda yaptığı konuşmada, binanın bulunduğu Kuzey Kensington ile Güney Kensington arasında gelir eşitsizliğine dikkat çekti. ‘Çok öfkeli’ olduğunu söyleyen Corbyn, İngiliz edebiyatının en önemli kalemlerinden Charles Dickens’ın ‘İki Şehrin Hikâyesi’ adlı eserine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kensington iki şehrin hikayesi… Güneyi inanılmaz derecede zengin, bütün ülkenin en zengin bölümü. Yangının çıktığı bina, ülkedeki en yoksul bina olabilir. Orada yaşayanların kendi mahallelerinde yeniden ev sahibi yapılabilmesi için ev bulunması, gerekirse el konulması gerekiyor.”

İşçi Partisi’nin Tottenham vekili David Lammy de Corbyn’in konuşmasından hemen sonra Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Kensington ve Chelsea’de, yabancı yatırımcıların sahibi olduğu çok sayıda ev boş. Bu evlere kurbanlara yeni ev verilmesi için hükümet tarafından el konuşmasını istiyorum.”