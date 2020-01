Corbyn: Trump’ın kararı, barışa yönelik pervasız bir tehdittir

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının “barışa yönelik pervasız bir tehdit” olduğunu söyledi.

Trump’ın Kudüs’le ilgili kararını resmi olarak açıklamasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Corbyn, “Trump’ın işgal edilen Filistin topraklarını da içine alarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, barışa yönelik pervasız bir tehdittir. İngiliz hükümeti bu tehlikeli hareketi kınamalı ve sorunun adil, uygulanabilir çözümü için çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital, including occupied Palestinian territory, is a reckless threat to peace. The British Government must condemn this dangerous act and work for a just and viable settlement of the conflict.