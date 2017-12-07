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Dünya

Corbyn: Trump’ın kararı, barışa yönelik pervasız bir tehdittir

"İngiliz hükümeti bu tehlikeli hareketi kınamalı ve sorunun adil, uygulanabilir çözümü için çalışmalı"

07 Aralık 2017 03:01

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının “barışa yönelik pervasız bir tehdit” olduğunu söyledi.

Trump’ın Kudüs’le ilgili kararını resmi olarak açıklamasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Corbyn, “Trump’ın işgal edilen Filistin topraklarını da içine alarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, barışa yönelik pervasız bir tehdittir. İngiliz hükümeti bu tehlikeli hareketi kınamalı ve sorunun adil, uygulanabilir çözümü için çalışmalı” ifadelerini kullandı.

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