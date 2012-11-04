2 bin 650 kokmuş hayvan kellesi ele geçirildi!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir depodan gelen kötü koku üzerine Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucu, çorbacılara satılması için saklanan 2 bin 650 kokmuş büyük ve küçükbaş hayvan kellesinin ele geçirildiği açıklandı.

Hacet Mahallesi Çirpendi Sokağı'nda bir binanın deposunda saklanan kokmuş hayvan kelleleri, çevreye yayılan pis kokunun fark edilmesi üzerine durumun zabıtaya bildirildiği ifade edildi. İhbar üzerine Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, zabıta ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin dün akşam saatlerinde depoya baskın düzenlediği bildirildi.

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıklara ait olduğu anlaşılan kellelerin, depodaki soğutucunun arızalanmasıyla koktuğu belirtildi. Sağlık koşullarına uygun olmayan ortamda saklanan kellelerin, çorbacılara satılmak amacıyla bekletildiği kaydedildi.

Yapılan inceleme kapsamında kellelerin sahibinin H.K. adlı bir kişiye ait olduğu tespir edildi ve hakkında tutanak tutuldu. Ekiplerin, söz konusu kelleleri çöp konteynerlerine doldurarak imha ettiği ifade edildi.



Para cezası verilecek



Meydana gelen olayla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı açıklandı. Soruşturmanın tamamlanmasından sonra H.K.'ya, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddesine göre 1000 ile 5 bin lira arasında ceza verilebileceği belirtildi.

Alanya Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanağın ise Belediye Encümeni'nde görüşüleceği kaydedildi. Belediyenin de H.K.'ya Çevre Kanunu'na göre ceza uygulayacağı belirtildi.