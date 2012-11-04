T24 LogoT24 Logo
Yaşam

2 bin 650 kokmuş hayvan kellesi ele geçirildi!

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıklara ait olduğu anlaşılan kellelerin, depodaki soğutucunun arızalanmasıyla koktuğu belirtildi

04 Kasım 2012 10:34

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir depodan gelen kötü koku üzerine Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın sonucu, çorbacılara satılması için saklanan 2 bin 650 kokmuş büyük ve küçükbaş hayvan kellesinin ele geçirildiği açıklandı.

Hacet Mahallesi Çirpendi Sokağı'nda bir binanın deposunda saklanan kokmuş hayvan kelleleri, çevreye yayılan pis kokunun fark edilmesi üzerine durumun zabıtaya bildirildiği ifade edildi. İhbar üzerine Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, zabıta ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin dün akşam saatlerinde depoya baskın düzenlediği bildirildi.

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıklara ait olduğu anlaşılan kellelerin, depodaki soğutucunun arızalanmasıyla koktuğu belirtildi. Sağlık koşullarına uygun olmayan ortamda saklanan kellelerin, çorbacılara satılmak amacıyla bekletildiği kaydedildi.

Yapılan inceleme kapsamında kellelerin sahibinin H.K. adlı bir kişiye ait olduğu tespir edildi ve hakkında tutanak tutuldu. Ekiplerin, söz konusu kelleleri çöp konteynerlerine doldurarak imha ettiği ifade edildi.


Para cezası verilecek


Meydana gelen olayla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı açıklandı. Soruşturmanın tamamlanmasından sonra H.K.'ya, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddesine göre 1000 ile 5 bin lira arasında ceza verilebileceği belirtildi.

Alanya Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanağın ise Belediye Encümeni'nde görüşüleceği kaydedildi. Belediyenin de H.K.'ya Çevre Kanunu'na göre ceza uygulayacağı belirtildi.

 

ETİKETLER

antalyaalanyahayvan kellesigıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğüzabıtapara cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24