-Çorap istedi evi oldu ADANA (A.A) - 15.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Van ziyareti sırasında çorap isteyen 5 yaşındaki Helin Sarpkaya'nın babasına Adanalı bir işadamı iş verdi ve ailesine ev tuttu. Depremzede aile Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'tan anahtarını teslim aldıkları eve yerleşti. Cumhurbaşkanı Gül'den Van ziyareti sırasında ayakları üşüdüğü için çorap isteyen küçük Helin, çoraba sahip olmanın yanı sıra ailesinin de hayal bile edemeyeceği imkanları kavuşmasına vesile oldu. Küçük Helin ile ilgili haberleri izleyen Adanalı işadamı Orhan İlhan, Kimse Yok Mu Derneği aracılığıyla Sarpkaya ailesini Van'dan Adana'ya getirdi. Helin'in babası Nedim Sarpkaya'yı sahibi olduğu un fabrikasında işe alan işadamı, ailenin barınma ihtiyacını da karşıladı. Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartman dairesini aile için kiralayan ve 1 yıllık kira bedelini ödeyen işadamı, evin içini de eşyalarla donattı. Aile evin anahtarını ise bugün apartmanın önünde Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'tan aldı. Eve ilk kez Vali Coş ile birlikte giren aile yaşadıkları karşısında ise oldukça şaşkındı. Coş, evde yaptığı açıklamada, Sarpkaya ailesini Adanalılar olarak ''bağırlarına bastıklarını'' belirterek, ailenin bu evde yaşayacağını ve Helin'in artık ayağının üşümeyeceğini söyledi. Depremden etkilenen yüzlerce vatandaşın Adana'ya geldiğini hatırlatan Coş, ''Depremzedeleri kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirdik. Şu an 600'ü aşkın vatandaşımızı yerleştirdik. 3 öğün yemek veriyoruz. Afetin meydana getirdiği sıkıntıyı hep beraber, yardımlaşarak, dayanışma ile aşacağız. Böylelikle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi perçinleyeceğiz'' dedi. Coş ayrıca, Nedim Sarpkaya'ya işe giriş belgesi ve hesap cüzdanını da vererek, katkılarından dolayı Kimse Yok Mu Derneği'ne ve hayırsever işadamına da teşekkür etti. Coş, hayırsever işadamı Orhan İlhan'a da Kimse Yok Mu Derneği adına teşekkür plaketini verdi. -Aile çok mutlu- Baba Nedim Sarpkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde evlerinin zarar gördüğünü, bu nedenle çadırda kaldıklarını hatırlatarak, tüm bu yardımlara vesile olanlara teşekkür etti. ''Çadırdan çıktık şimdi dairede oturuyoruz'' diyen Sarpkaya, ''Bu inanılmaz bir mutluluk. Heyecandan cümle kuramıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eve değil, işe ihtiyacım vardı ancak her ikisi de oldu. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum'' dedi. Anne Hülya Sarpkaya ise sıcak bir yuvaya kavuştukları ve eşine iş imkanı sağlandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Teşekkür ediyorum. Allah hepimize böyle bir şey nasip etsin. Çok mutluyum. Bize yardım edenlerden Allah razı olsun. Artık burada çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlayacağız'' diye konuştu. Küçük Helin ise Cumhurbaşkanı Gül'den ayağı üşüdüğü için çorap istediğini ve kendisine çorap aldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Evi da çok beğendiğini belirten küçük Helin, ''Arkadaşlarımla beraber oynayacağım. Yeni evime geldim, oyuncaklarım var. Bir sürü de çorabım var. Teşekkür ederim'' dedi. Helin daha sonra ablası Yaren ve kardeşi Havva Sarpkaya ile odalarında oyun oynadı.