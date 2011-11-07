-Çöpten çıkan İnönü tablosuyla hatıra fotoğrafı İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde partililer İbrahim Çallı'nın olduğu iddia vedilen ve çöpte bulunan İsmet İnönü tablosuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, İbrahim Çallı'nın çöpte bulunan tablosuna ilişkin, ''Tabloyla ilgili detaylı bir inceleme ve araştırma imkanımız henüz olmadı. Bu değerli tablo ünlü ressam İbrahim Çallı'ya aitse önemli. Ancak bizim için asıl önemli olan, tablonun manevi ve tarihsel değeridir'' dedi. CHP Eyüp İlçe Teşkilatı'nda bayramlaşma töreninin ardından Salıcı, tablonun CHP için tarihsel ve manevi anlam ifade ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Tarihimizde çok önemli şahsiyet ve ülkemizin kurulmasında büyük emeği bulunan İsmet İnönü portresinin, orijinal olup olmadığını henüz bilmiyoruz. 1940'lı yıllarda müzeden bir sergi için alınan ancak daha sonra geri dönmeyen 6 milyon değerindeki tablonun, gerçek tablo olup olmadığını henüz netleştiremedik. Çünkü tabloyla ilgili detaylı bir inceleme ve araştırma imkanımız henüz olmadı. Bu değerli tablo ünlü ressam İbrahim Çallı'ya aitse önemli. Ancak bizim için asıl önemli olan, tablonun manevi ve tarihsel değeridir. Bu tablo, basit bir poster de olsa tarihsel anlam ifade eden kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Ecevit gibi başka saygın bir siyasi kişilik de olsa buna parti olarak aynı önemi gösterir yine sahip çıkardık. Bizler tarihimizden izler taşıyan, manevi ve tarihi önemi olan her esere sahip çıkarak hepsine değer vermeye devam edeceğiz.'' Salıcı, tablonun 12 Eylül 1980 darbesinde kapatılan CHP'nin eski binasındaki çöpleri arasında, dönemin eski Eyüp İlçe Başkanı Mehmet Sevim tarafından bulunduğunu kaydederek, ''Birçok eserimiz SEKA'ya gönderilip imha edilmesine rağmen bu eser tesadüfen kurtulmuş. Arkadaşlarımız merhum İsmet İnönü'ye saygılarından dolayı tabloyu saklamış'' dedi. Toplantının ardından bazı partililer, İsmet İnönü tablosuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.