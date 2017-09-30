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Çöpten bebek sesi geliyor ihbarı polisi alarma geçirdi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da '155 Polis' ihbar hattına gelen 'çöp konteynerinde bebek ağlama sesi geliyor' ihbarı polisi alarma geçirdi

30 Eylül 2017 03:17

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da \'155 Polis\' ihbar hattına gelen \'çöp konteynerinde bebek ağlama sesi geliyor\' ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, herhangi bir ize rastlanmadı.
Olay, bugün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi\'nde meydana geldi. \'155 Polis\' ihbar hattına cadde üzerinde bulunan çöp konteynırlarından bebek ağlama sesi geldiği ihbarı üzerine polis ve belediye temizlik ekipleri harekete geçti. Dolu olan çöp konteynerleri, belediye ekipleri tarafından titizlikle boşaltıldı. Yapılan incelemede, herhangi bir ize rastlanmadı.
Polis, olay yerine geldiklerinde kedilerin ses çıkardığını ve muhtemelen çıkan sesin de bebek sesine benzetilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

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