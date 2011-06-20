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ÇÖPTEKİ PATLAYICI KOLUNU KOPARDI ERGANİ (A.A)

20 Haziran 2011 15:14

-ÇÖPTEKİ PATLAYICI KOLUNU KOPARDI ERGANİ (A.A) - 20.06.2011 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çöpte bulduğu cismi kurcalayan 10 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Çocuğun bir kolunun koptuğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Bahar Sokak'ta oturan Mehmet Serhat Karadeniz (10), çöplükte bulduğu bir cismi kurcalarken, cisim büyük bir gürültüyle patladı. Ağır yaralanan Karadeniz, çevredeki vatandaşlar tarafından Ergani Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve bir kolunun koptuğu bildirilen Karadeniz, sevk edildiği Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ergani Emniyet Müdürü İsa Şen, olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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