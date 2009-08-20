Çöpteki ceset kayıp modelin çıktı

ABD’de bir çöp tenekesinin içinde bulunan cesedin kayıp model Jasmine Fiore’ye ait olduğu anlaşıldı.Fiore’nin kocası ise aranıyor.
Çöp toplayan adam buldu
MAYO modelliği yapan Jasmine Fiore (28), en son cuma akşamı evinden
çıkarken görüldü. Ertesi akşam Kanadalı eşi Ryan Alexander Jenkins (32)
tarafından kayıp ilan edildi. Polis kayıp genç kadını bulmak için
seferber oldu. Bu sırada Orange County bölgesinden, çöp toplayan bir
adamın çöp konteynırında ceset bulduğu ihbarı geldi.
Kanadalı koca aranıyor
İhbarı değerlendiren polis, pazartesi günü cesedin kayıp Jasmine
Fiore’ye ait olduğunu tespit etti. Fiore, bir süre önce dansçı olarak
çalıştığı striptiz kulubünde tanıştığı Jenkins ile evlenmişti. “Megan
Milyoner Arıyor” isimli şov programında “ödül” olan genç kadının
gönlünü çelmeye çalışan erkek yarışmacılardan biri olan Jenkins, şimdi
“şüpheli” olarak aranıyor.