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Dünya

Çöpteki ceset kayıp modelin çıktı

ABD’de bir çöp tenekesinin içinde bulunan cesedin kayıp model Jasmine Fiore’ye ait olduğu anlaşıldı. Fiore’nin kocası ise aranıyor.

20 Ağustos 2009 03:00

ABD’de bir çöp tenekesinin içinde bulunan  cesedin kayıp model Jasmine Fiore’ye ait olduğu anlaşıldı.Fiore’nin kocası ise aranıyor.

Çöp toplayan adam buldu

MAYO modelliği yapan Jasmine Fiore (28), en son cuma akşamı evinden çıkarken görüldü. Ertesi akşam Kanadalı eşi Ryan Alexander Jenkins (32) tarafından kayıp ilan edildi. Polis kayıp genç kadını bulmak için seferber oldu. Bu sırada Orange County bölgesinden, çöp toplayan bir adamın çöp konteynırında ceset bulduğu ihbarı geldi. 

Kanadalı koca aranıyor

İhbarı değerlendiren polis, pazartesi günü cesedin kayıp Jasmine Fiore’ye ait olduğunu tespit etti. Fiore, bir süre önce dansçı olarak çalıştığı striptiz kulubünde tanıştığı Jenkins ile evlenmişti. “Megan Milyoner Arıyor” isimli şov programında “ödül” olan genç kadının gönlünü çelmeye çalışan erkek yarışmacılardan biri olan Jenkins, şimdi “şüpheli” olarak aranıyor.

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