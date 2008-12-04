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Dünya

Çöpte 26 bin YTL buldu ama...

Temizlik işçisi çöpte 10 bin sterlin buldu ama bunu kullanabilmesi için tamamı kesilmiş banknotları birleştirmesi gerekiyor

04 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de bir temizlik işçisi çöpte 10 bin sterlin (yaklaşık 26 bin YTL) buldu ama bu parayı harcayabilmesi için, öncelikle tamamı kesilmiş ve paramparça hale gelmiş banknotları, dev bir puzzle oyununu çözer gibi birleştirmesi gerekiyor

İngiltere'nin orta kesimindeki Lincoln kentinde, bir temizlik işçisi çöpte 10 bin sterlin değerinde kesik banknotlar buldu, ancak banka yetkilileri kesik banknotları birleştirdiği takdirde adama yeni banknotları verecek. Ancak uzmanlar, bu zorlu işin 3 ay sürebileceğini belirtiyorlar.

Linconshire Echo gazetesinin haberine göre, Graham Hill adlı temizlik işçisi, bu pahalı 'yapbozu' geçen mayısta çöp bidonlarını karıştırırken 10 ve 20 sterlin banknotlar halinde buldu ve polise teslim etti.

Önce polise götürdü

Ancak üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hiç kimse bulunan para üzerinde hak iddia etmedi ve polis müfettişleri de paranın çalıntı ya da kara para olduğunu kanıtlayamadı.

Parayı geri alan Hill, yeni banknotları almak için bankaya gitti. İngiltere Bankası Hill'e, banknotları birleştirebildiği takdirde yerine yeni banknotlar verebileceğini söyledi.

Bu arada Hill'in meslektaşları gazeteye, arkadaşlarının bir an önce işe dönmesini ve mümkünse birkaç banknotu acilen birleştirip kendilerine içki ısmarlamasını beklediklerini söylediler.

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