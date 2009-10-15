Coppola geldiği gibi Bakan Günay'ı ziyaret etti

Yaklaşık 1 hafta Türkiye'de kalacak olan "Baba" gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni "Baba" Francis Ford Coppola eşiyle birlikte geldiği Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı ziyaret etti.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'yi ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen yönetmen Coppola'yı bakanlığın Opera'daki binasında kabul etti.



Basın mensuplarının yoğun ilgisine şaşıran Coppola, "Burada, bir basın toplantısı olacağını bilmiyordum. Bir şey için mi seçildim, yoksa seçimleri mi kazandım?" diye espri yaptı.



Bakan Günay da bunun üzerine Coppola'ya "Tüm dünyada çok ünlüsünüz" dedi.



Bakan Günay, kabulde yaptığı konuşmada da Coppola'yı "dünya sinemasının çok değerli ve ünlü yönetmenlerinden biri" olarak nitelendirdi.



Coppola'nın Türkiye'de yaklaşık bir hafta kalacağını belirten Günay, "Türkiye'de son yıllarda film, sinema alanında çok önemli gelişmeler var. Belki kendileri buradaki incelemelerinden sonra, umarım Türkiye'de bir film çekmeye karar verecekler. Bunu çok temenni ederim. Bu konuda verilmiş bir karar yok, sadece temenni" dedi.



"Türkiye'de film çekmeyeceğim"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Coppola ise Türkiye'de film çekeceğine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili soruya, "Türkiye'ye film çekmeye gelmedim sadece ziyaret için geldim. Çünkü Türkiye'yi beğeniyorum. Daha önce hiç Ankara'da bulunmadım ama İstanbul'da bulundum. İstanbul, çok sıra dışı, güzel bir şehir ve tarihi hakkında çok bilgiye sahibim. Burada, sadece biraz zaman geçirmek ve izlenim edinmek için bulunuyorum" diye konuştu.



Günay da Coppola'nın "film çekeceğini değil çekmeyi düşündüğünü" belirtti.



Coppola, Zürih Film Festivali için gittiği İsviçre'de tutuklanan ünlü yönetmen Roman Polanski'nin durumu ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de konunun "adil ve iyi bir şekilde çözüme kavuşturulması" dileğinde bulundu.



Yönetmen Coppola, Türk sineması ile ilgili izlenimlerinin sorulması üzerine, "Bu seyahatimde, konu ile ilgili daha fazla şey öğrenmeye hevesliyim" dedi.



"Eğer Türkiye'de film çekmeye karar verirse Türk oyuncuları oynatıp oynatmayacağı" yönündeki soruya Coppola, böyle bir karar alırsa Türk aktrist, aktör ve set elemanı birçok kişiyi yapımda istihdam edebileceği karşılığını verdi. Konuşmaların ardından, bir gazeteci Coppola'ya bir filminin DVD'sinin kapağını imzalattı.

