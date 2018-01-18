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Çöplükte çalışan çocuklar belgeseli Diyarbakırlı genç yönetmenlere ödül getirdi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 'çocuk işçiler' teması ile çoplüklerde çalışan çocukların hayatını konu alan, Kürtçe'de sis anlamına gelen 'Mij' adlı kısa belgesel film çeken yönetmenler Mehmet İsmail Çeçen (26) ve Ramazan Akkuş (26), Sabancı Vakfı'nın

18 Ocak 2018 18:05

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, \'çocuk işçiler\' teması ile çoplüklerde çalışan çocukların hayatını konu alan, Kürtçe\'de sis anlamına gelen \'Mij\' adlı kısa belgesel film çeken yönetmenler Mehmet İsmail Çeçen (26) ve Ramazan Akkuş (26), Sabancı Vakfı\'nın düzenlediği kısa film yarışmasında 3\'üncülük ödülü aldı. Sabancı Vakfı\'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı\'nın katıldığı törende ödüllerini dünyaca ünlü yönetmen Danis Tanoviç\'ten alan Çeçen ve Akkuş, filmlerinin Almanya ve Fransa\'da düzenlenecek olan festivallerde de gösterileceğini söyledi. 
Sabancı Center\'de dün gece düzenlenen, \'Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması\'nı kazananlara ödülleri verilirken, Diyarbakırda çöplerde çalışan çocukların hayatını konu alan, \'Mij\' adlı belgesel de 3\'üncülük ödülü aldı. Daha önce de çektikleri belgesellerle birçok ödül alan Diyarbakırlı genç yönetmenler Mehmet İsmail Çeçen ve Ramazan Akkuş\'un, çöphlüklerde çalışırken hayatlarını kaybeden çocuklara adfedilen çocuklara adadıkları kısa film büyük beğeni aldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı\'nın katıldığı törende ödüllerini dünyaca ünlü yönetmen Danis Tanoviç\'ten alan Çeçen ve Akkuş, filmlerinin Almanya ve Fransa\'da düzenlenecek olan festivallerde de gösterileceğini söyledi. 
Yönetmen Çeçen, \"2016 yılında Diyarbakır\'da çöplük alanında çalışırken iş makinesinin altında kalarak ölen ve cenazesi 3 gün sonra çöplükten çıkarılan bir çocuğun hikayesinden yola çıkarak, bu belgeseli yapmaya karar verdik, belgeselin devamını da çekmeyi planladık. Çöplüklerde çalışan çocuklar bir taraftan metan gazına maruz kalıyor, diğer yandan ise yaralanma ve kesikler halinde kangren riskiyle karşı karşıya kalıyor. Buna dikkat çekmek için çektiğimiz belgeselin ödül alması ve bundan sonra Avrupa\'da gösterime girecek olması bizi sevindirdi\" dedi. 

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