Çöplerin toplanmamasını protesto eden binlerce Beyrutluya polis müdahalesi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, yaklaşık bir aydır çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik binlerce kişi tarafından protesto edildi. Şehitler Meydanı’nda toplanan kalabalığın, konuyla ilgili bugüne kadar yapılan en büyük eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, yolsuzlukların ve hükümetin işlevlerini yerine getirememesinin de protesto edildiği eyleme polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahalede yaralananlar olduğu kaydedildi. Associated Press (AP) haber ajansı eylemde, “Halk rejimi devirecek” ve “devrim” sloganlarının atıldığını ve eylemin “Arap Baharı” ayaklanmalarını anımsattığını bildirdi.

AP ayrıca eylem sırasında silah sesleri de duyulduğunu kaydetti, ancak silahla yaralanan olduğu yönünde bir duyumun olmadığını ekledi.