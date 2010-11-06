-ÇÖPLERİN ALTINDA KALAN ÇOCUK, HAYATINI KAYBETTİ ŞANLIURFA (A.A) - 06.11.2010 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, çöplerin altında kalarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ceylanpınar Caddesinde çöp toplama alanında 13 yaşındaki Hüseyin ile abisi Sedat(17) S, çöplerin döküldüğü çukura naylon, karton ve teneke toplamak için girdi. Bu sırada Mustafa E, iş makinasıyla çöpleri çukura dökerken Hüseyin, çöplerin altında kaldı. Olayı farkeden abi Sedat, iş makinasını durdurarak durumu ailesine bildirdi. Vatandaşlarca, yapılan 2 saatlik arama çalışmasının ardından Hüseyin'in cesedine ulaşıldı. Otopsi yapılmak üzere ceset, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.