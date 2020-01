Çöplerden topladıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyorlar

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Kocaeli Üniversitesi\'nden 30 öğrenci, her akşam çöplerdeki yiyecekleri ve kasapların attığı etleri toplayarak sokak hayvanlarını besliyor. Öğrenciler hayvanları besledikten sonra süpürgelerle alanı temizliyor.

Kocaeli Üniversitesi\'nden yaklaşık 30 öğrenci her akşam sokak hayvanlarını beslemek için bir araya geliyor. Ellerine eldivenlerini geçiren öğrenciler, İzmit Acısu çevresindeki kasapların attıkları etler ile kemikleri ve çöp konteynerlerinden yiyecekleri ayırarak, sokak hayvanlarını besliyor. Köpek ve kediler, öğrencilerin etrafında toplanırken, bıraktıkları yiyecekleri yiyerek karınlarını doyuruyor. Öğrenciler hayvanları besledikten sonra besleme yaptıkları alanları süpürgelerle temizliyor.

Öğrencilerden Yunus Kozan, insanların sadece atıklarıyla tüm şehir hayvanlarını doyurabileceklerini düşündüklerini belirterek, \"Her gün İzmit Acısu\'daki kasapların yoğun olduğu bölgelerdeyiz. Akşamları kasapların çöplerini ayıklayarak besleme yapıyoruz. Ardından bölgeyi temizleyerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca köpeklerin aç oldukları için parçaladığı poşetlerden oluşan görüntü kirliliğini önlüyoruz. İnsanların sadece atıklarıyla tüm şehir hayvanları doyabilir. Bazı insanlar çöpleriyle bile bir varlığı hayatta tutmayı seçmiyor\" dedi.



