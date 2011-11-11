-Çöpçüler Sunal'ı unutmadı İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı bir grup süpürgeci, ''Çöpçüler Kralı'' filminin unutulmaz aktörü Kemal Sunal'ı, doğumunun 67. yıl dönümünde mezarı başında andı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Sunal'ın mezarını ziyaret eden Belediyeye ait bir grup süpürgeci, Sunal'ın mezarını temizledi. Ellerindeki çiçekleri Sunal'ın mezarı üzerine bırakan süpürgeciler, daha sonra dua etti. Grup adına konuşan süpürgeci Adem Karaciğer, süpürgecilerin, hayatın her alanında yer aldığını belirterek, ''Bizleri, 'Çöpçüler Kralı' filminde oynayan Kemal Sunal, en iyi şekilde temsil etmiştir. Yaşadığımız sosyal hayatı, bizleri konu alan tek filmde hafızalara nakşetmiştir. Bizler, şimdi vefa zamanı diyerek, gönüllerde taptaze bir duyguyla yaşadığını anlatmak istedik'' diye konuştu. Birçok meslek grubunun önemli günler adı altında anıldığını ifade eden Karaciğer, ''11 Kasım'' gününün, ''Süpürgeciler Günü'' olarak kutlanmasını istedi. Bu sırada Sunal'ın mezarı başına gelen annesi Saime Sunal da şunları söyledi: ''Onsuz yaşanmıyor. Ben 11 yıldır buradayım. Hiç kimseye bir şey olmuyor, sadece ölene oluyor ve annelerin yüreği yanıyor. Oğlum, ölüm gününde anılıyordu, şimdi doğum gününde de anılıyor. Halkımız onu unutmadı. Mezarı başında bir filminden esinlenen çöpçüler, oğlumu unutmamış, mezarı başına koşmuşlar. Bu beni mutlu etti. İnsan ölmeye görsün, ne sevdikleri ne de arkadaşları mezarı başına geliyor.''