Copa America Finali'nde Arjantin Şili'ye kaybetti; Messi milli takımı bıraktı

Copa America 2016 finalinde Arjantin ile Şili karşı karşıya geldi. Maçı penaltılarla 4-2 kazanan Şili tarihindeki ikinci Copa America şampiyonluğunu elde etti. Final maçını kaybeden Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Sporx'teki maç değerlendirmesine göre, maça Arjantin baskılı başladı ve Lionel Messi'ye yapılan fauller sonucunda Şilili Marcelo Diaz, önce 16, sonra 29. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu kırmızı kartın ardından baskısını artıran Arjantin, Gonzalo Higuain ile maçın en net pozisyonunu kaçırdı. Oldukça gergin bir havada geçen ilk yarıda Arjantin, Marcos Rojo'nun Arturo Vidal'e yaptığı faul sonucu gördüğü kırmızı kartla 43. dakikada 10 kişi kaldı.

Bu kırmızı karttan sonra oyun dengeli bir hale geldi. Arjantin Teknik Direktörü Tata Martino, Kranevitter ve Agüero'yu oyuna alarak orta sahayı dengede tutmak ve boş alanları değerlendirme isteğini gösterdi. Fakat, topu daha fazla tutmayı başaran Şili, 90 dakikayı da, uzatma bölümünü de gol yemeden tamamladı.

Seri penaltı atışlarında topun başına ilk gelen isim olan Arturo Vidal kaçırdı, ardından gelen Lionel Messi de kaçırdı. Sonraki ikişer penaltıda Arjantin ve Şilili oyuncular hata yapmadı. Arjantin adına topun başına gelen Lucas Biglia kaçırdı. Şili'den Francisco Silva, 5. penaltıyı gole çevirerek Şili'yi 4-2'lik skorlar şampiyon yaptı.

Lionel Messi Arjantin'i bıraktı

Maç sonrasında Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Messi, "Hep Arjantin'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Anladım ki bu durum benim için değil" diyerek milli takım kariyerine noktayı koyduğunu söyledi.

Messi'nin futbolu bırakacağını açıklaması Arjantin'de büyük şok ile karşılanırken, yıldız oyuncunun milli takımı bıraktığını açıkladığı sırada gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.



Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki ilk maçına, 17 Ağustos 2005'te oynanan Macaristan karşılaşmasıyla 'merhaba' dedi. Messi, Tangocular'la çıktığı 109 maçta 55 gole imza atarken, 40 da asist yaptı.